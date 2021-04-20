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Адвокат в Новосибирской области пыталась заработать на браке

Главная Происшествия
Новосибирск
11:46 20 Апреля 2021
уголовное, приговор, адвокат
Автор: Sibnovosti.ru
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Два года лишения свободы условно получила адвокат из города Бердска. О приговоре сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

События, приведшие к возбуждению уголовного дела, произошли в декабре 2019 года. Оно расследовалось по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере).

«Подсудимая, с целью завладения обманным путем денежных средств истицы, интересы которой она представляла в гражданском деле о бракоразводном процессе в Бердском районном суде, предложила передать определенным лицам 500 тыс. руб. за вынесение судебного решения в ее пользу. На самом деле она никаких действий в пользу истицы делать не собиралась», - говорится в пресс-релизе следственного управления.

По данным ведомства, клиент адвоката обратилась в управление ФСБ по Новосибирской области. После этого при передаче денежных средств адвокат была задержана.

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