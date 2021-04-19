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Обвиняемого застрелили у здания суда в Новосибирске

Главная Происшествия
Новосибирск
14:14 19 Апреля 2021
суд, побег, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня у здания Центрального районного суда Новосибирска был застрелен обвиняемый по одному из уголовных дел. Он был доставлен в суд, которому предстояло вынести решение о мере пресечения.

Трагедия произошла при разгрузке конвойного автомобиля. Обвиняемый захватил сотрудника конвоя и, угрожая применить насилие, потребовал его отпустить.

«Один из сотрудников конвоя применил табельное оружие. После чего была вызвана бригада скорой помощи. Однако обвиняемый скончался на месте», - рассказали о дальнейшем развитии событий в пресс-службе райсуда.

Как уточнил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Новосибирской области, мужчина был задержан по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) и предпринял попытку побега из-под стражи. Поэтому и было применено оружие.

Как писали Sibnovosti.ru, в январе прошлого года в Новокузнецке подсудимый избил конвоира и сбежал прямо из зала суда. Вскоре его удалось задержать.

Фото: pixabay.com

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