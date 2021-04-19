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Японский Boeing Dreamliner в Новосибирске встретили реаниматоры

Главная Происшествия
Новосибирск
12:55 19 Апреля 2021
самолет, посадка, япония
Автор: Sibnovosti.ru
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Утром в новосибирском аэропорту Толмачёво совершил экстренную посадку Boeing Dreamliner 787 японской авиакомпании All Nippon Airways. Он следовал по маршруту Париж – Токио.

Причиной посадки, по данным новосибирского аэропорта, стало решение экипажа. Оно было принято из-за ухудшения самочувствия одного из членов экипажа.

«К посадке воздушного судна была оперативно вызвана реанимационная бригада скорой помощи, принявшая все необходимые меры. Член экипажа от госпитализации отказался, в настоящее время авиакомпанией принимается решение о продолжении полета в место назначения», - рассказали о развитии событий в пресс-службе Толмачёво.

Как писали Sibnovosti.ru, 4 апреля самолет той же авиакомпании совершил экстренную посадку в красноярском аэропорту Емельяново. Он летел из Токио в Германию.

Фото: сайт международного аэропорта Толмачёво

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