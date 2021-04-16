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СМИ: в Новосибирске задержаны журналист и бывший кандидат в мэры

Главная Происшествия
Новосибирск
13:14 16 Апреля 2021
задержание, уголовное, журналисты
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске задержаны журналист Николай Сальников и известный бизнесмен, бывший кандидат в мэры Сергей Проничев. Об этом сообщили несколько СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Сальникова и Проничева о мошенничестве», - сообщил, в частности, ТАСС источник, близкий к следствию.

По данным информагентства, уголовное дело связано с фильмом-расследованием Николая Сальникова о новосибирском спортивном клубе «Успех», ряде представителей городской и региональной власти.

«Журналист ранее опубликовал фильм в интернете, но позднее удалил его, пояснив, что в сеть попала незавершенная версия расследования. По данным источника, в фильме была дана непроверенная негативная информация, не соответствующая действительности. О предполагаемой роли Проничева в совершении преступления источник не сообщил», - отметил ТАСС.

Официального сообщения об уголовном деле на сайтах правоохранительных структур Новосибирской области пока нет.

Сергей Проничев, в последние годы занимающийся бизнесом по управлению жилым фондом, в 2019 году выдвигался в мэры Новосибирска. Но до выборов он снял свою кандидатуру. Николай Сальников ранее работал на областном телеканале ОТС и стал известен после публичного заявления о необходимости тушить пожары в сибирской тайге.

Фото: страница следственного управления СКР по Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»

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