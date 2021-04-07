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Несколько транспортных средств столкнулись у новосибирского села Гусиный брод

Главная Происшествия
Новосибирск
11:08 7 Апреля 2021
авария, погиб, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Крупная автомобильная авария произошла на восточном выезде из Новосибирска. Она привела к гибели двух человек.

ДТП случилось на Гусинобродском шоссе в районе села Гусиный брод Новосибирской области. Там столкнулись легковой автомобиль, микроавтобус и пассажирский автобус ПАЗ. По предварительным данным, автобус двигался по маршруту из Новосибирска в село Жеребцово.

«По предварительной информации, в результате ДТП два человека погибли, количество пострадавших уточняется. В одном из автомобилей заблокирован ребенок, еще одного пострадавшего от столкновения транспортных средств отбросило с моста на железные пути. В результате происшествия было остановлено движение тепловоза», - сообщили в главном управлении МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что мужчину, выброшенного на железнодорожное полотно, госпитализировали.

Фото: главное управление МЧС по Новосибирской области

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