Несколько транспортных средств столкнулись у новосибирского села Гусиный брод

Крупная автомобильная авария произошла на восточном выезде из Новосибирска. Она привела к гибели двух человек.

ДТП случилось на Гусинобродском шоссе в районе села Гусиный брод Новосибирской области. Там столкнулись легковой автомобиль, микроавтобус и пассажирский автобус ПАЗ. По предварительным данным, автобус двигался по маршруту из Новосибирска в село Жеребцово.

«По предварительной информации, в результате ДТП два человека погибли, количество пострадавших уточняется. В одном из автомобилей заблокирован ребенок, еще одного пострадавшего от столкновения транспортных средств отбросило с моста на железные пути. В результате происшествия было остановлено движение тепловоза», - сообщили в главном управлении МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что мужчину, выброшенного на железнодорожное полотно, госпитализировали.

Фото: главное управление МЧС по Новосибирской области