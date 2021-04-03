В городе Оренбургской области восстановили водоснабжение

В городе Новотроицке Оренбургской области восстановлена работа системы водоснабжения. Она была отключена после аварии на насосной станции №2.

«Эту новость ждали все! Около 22:08 ремонтно-восстановительные работы на сточной насосной были завершены. Произведен пуск скважин для заполнения системы водоснабжения», - сообщила вчера поздно вечером мэрия Новотроицка.

Как писали Sibnovosti.ru, коммунальная авария произошла вечером 1 апреля. На станции вышла из строя секционная задвижка. Под отключение попали более 3 тыс. домов, в которых проживает почти 90 тыс. человек. Оборудование, необходимое для ликвидации аварии, пришлось доставлять из Орска.

Во время отключения в городе работали 15 водовозов. Воду также доставляли жителям около 50 волонтеров. Десятки тысяч литров воды были доставлены в сети магазинов «Пятерочка» и «Магнит».

Фото: официальный портал Новотроицка