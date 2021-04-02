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Новотроицку отключили воду

Главная Происшествия
Новосибирск
09:18 2 Апреля 2021
авария, вода, отключения
Автор: Sibnovosti.ru
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Город Новотроицк в Оренбургской области с населением почти 90 тыс. человек на время остался без центрального водоснабжения. Причиной стала авария, произошедшая на центральной фекальной насосной станции.

По данным главного управления МЧС по Оренбургской области, сообщение о повреждении секционной задвижки №8 на фекальной насосной №2 поступило вчера вечером. Для его устранения было отключено холодное и горячее водоснабжение в 3,1 тыс. многоквартирных домах.

«Принято решение об отмене занятий в школах завтра, 2 апреля. Также не будут работать детсады», - сообщил официальный портал Новотроицка.

Вчера в ходе совещания, которое провел губернатор Денис Паслер, было объявлено о том, что обеспечение жителей водой налажено. Сегодня с утра должны работать 15 водовозов. В мэрии Новотроицка прогнозируют, что устранение аварии займет около суток.

Фото: официальный портал Новотроицка

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