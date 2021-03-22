22 марта
Новосибирск
погода 0 °C
74.14
 
€ 88.43
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Тела трех человек обнаружили в сгоревшем доме в новосибирском селе

Главная Происшествия
Новосибирск
11:14 22 Марта 2021
пожар, погиб, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Три человека погибли в результате пожара в Новосибирской области. Сгорел частный жилой дом, расположенный в селе Шарчино Сузунского района региона.

«На момент прибытия первого пожарного расчета бревенчатый дом и веранда полностью горели открытым огнем, произошло обрушение кровли», - сообщили в главном управлении МЧС по Новосибирской области.

Во время тушения пожара были обнаружены тела трех человек -  хозяина дома и еще двух мужчин. В следственном управлении СКР по Новосибирской области предварительной причиной трагедии назвали неосторожное обращение с огнем при курении.

Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Возбуждено уголовное дело в отношении замруководителя новосибирского минтранса

Возбуждено уголовное дело в отношении замруководителя новосибирского минтранса

20 Марта 2021 г.
Ранее фигурантом уголовного дела стал начальник ГКУ ТУАД
Новости Новосибирска: Автомобили в Оренбургской области вытащили из снежных заносов

Автомобили в Оренбургской области вытащили из снежных заносов

19 Марта 2021 г.
Из-за погоды на дорогах региона могут ввести ограничения
Новости Новосибирска: Женщина в Новосибирске скончалась после падения льда с балкона

Женщина в Новосибирске скончалась после падения льда с балкона

12 Марта 2021 г.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности
Новости Новосибирска: Житель Орска организовал игорный клуб

Житель Орска организовал игорный клуб

10 Марта 2021 г.
Под суд пойдут семь человек
Новости Новосибирска: Депутата оренбургского горсовета будут судить за уход от уплаты налогов

Депутата оренбургского горсовета будут судить за уход от уплаты налогов

4 Марта 2021 г.
Уголовное дело направлено в Центральный райсуд
Новости Новосибирска: Дети погибли на пожаре в Новосибирске

Дети погибли на пожаре в Новосибирске

24 Февраля 2021 г.
Сгорел частный дом на ул. Ольховской
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Большегрузам проложили коридор через Новосибирск

Большегрузам проложили коридор через Новосибирск

18 Марта 2021 г.
Он будет действовать на время весеннего ограничения
Новости Новосибирска: Под Новосибирском построили первую очередь оптово-распределительного агроцентра

Под Новосибирском построили первую очередь оптово-распределительного агроцентра

20 Марта 2021 г.
В проект уже вложено более 8 млрд рублей
Новости Новосибирска: На вывоз снега из новосибирских дворов отвели две недели

На вывоз снега из новосибирских дворов отвели две недели

17 Марта 2021 г.
В городе насчитали почти 200 придомовых территорий, которым грозит подтопление
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru