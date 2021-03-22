Тела трех человек обнаружили в сгоревшем доме в новосибирском селе

Три человека погибли в результате пожара в Новосибирской области. Сгорел частный жилой дом, расположенный в селе Шарчино Сузунского района региона.

«На момент прибытия первого пожарного расчета бревенчатый дом и веранда полностью горели открытым огнем, произошло обрушение кровли», - сообщили в главном управлении МЧС по Новосибирской области.

Во время тушения пожара были обнаружены тела трех человек - хозяина дома и еще двух мужчин. В следственном управлении СКР по Новосибирской области предварительной причиной трагедии назвали неосторожное обращение с огнем при курении.

Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области