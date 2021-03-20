Возбуждено уголовное дело в отношении замруководителя новосибирского минтранса

В отношении заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере).

О возбуждении уголовного дела сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР. По данным ведомства, в 2019 году замминистра предложил начальнику подведомственного ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (ТУАД) передавать ему взятки. За это замминистра якобы обещал способствовать дополнительному бюджетному финансированию ТУАД по госконтрактам и оказывать начальнику учреждения общее покровительство по службе.

«После этого в период с октября 2019 года по декабрь 2020 года начальник ГКУ ТУАД, действуя в рамках достигнутых договоренностей, передал подозреваемому взятки в виде денег и незаконного оказания ему услуг имущественного характера в размере более 1,5 млн руб.», - говорится в пресс-релизе следственного управления.

Фамилия замминистра в сообщении не указывается. По данным ТАСС, речь идет о Сергее Ставицком. Руководитель ТУАД Михаил Чуманов был задержан в конце прошлого года. В отношении него, его брата и двоих бизнесменов возбуждено уголовное дело о коррупции по нескольким статьям УК РФ.

Фото: сайт Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР