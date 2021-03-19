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Автомобили в Оренбургской области вытащили из снежных заносов

Главная Происшествия
Новосибирск
13:13 19 Марта 2021
снег, автомобиль, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Ухудшение погоды в Оренбургской области привело к тому, что несколько автомобилей оказались в снежном плену. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Погода ухудшилась в ночь на 19 марта. В ряде районов выпал мокрый снег. Образовался гололед. Ночью застрял в снегу в поселке Новосергиевка автомобиль скорой помощи (пациентов в машине не было). Вытаскивать его пришлось пожарным. Еще два легковых автомобиля сотрудники МЧС вызволили из снежного плена в поселке Ириклинский.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных и дорожных условий возможно введение временных ограничений для движения транспортных средств на проблемных участках дорожной сети Оренбургской области», - сообщили сегодня в управлении МВД России по региону.

Фото: сайт главного управления МЧС по Оренбургской области

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