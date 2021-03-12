Женщина в Новосибирске скончалась после падения льда с балкона

Уголовное дело возбуждено в Новосибирске после гибели пожилой женщины. На нее обрушился лед с козырька балкона многоэтажного дома.

Трагедия произошла 10 марта. Дом расположен на ул. Узорной в Первомайском районе. Масса снега и льда сошла на женщину с самовольно установленного козырька балкона одной из квартир.

«С черепно-мозговой травмой ее доставили в больницу, однако от полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась», - рассказали в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

В свою очередь, областная прокуратура организовала проведение проверки в отношении управляющей компании «по вопросам содержания многоквартирного дома, очистки от снега и наледи».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области