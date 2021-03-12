12 марта
Новосибирск
погода -9 °C
73.5
 
€ 87.76
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Женщина в Новосибирске скончалась после падения льда с балкона

Главная Происшествия
Новосибирск
10:36 12 Марта 2021
лед, женщина, скр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Уголовное дело возбуждено в Новосибирске после гибели пожилой женщины. На нее обрушился лед с козырька балкона многоэтажного дома.

Трагедия произошла 10 марта. Дом расположен на ул. Узорной в Первомайском районе. Масса снега и льда сошла на женщину с самовольно установленного козырька балкона одной из квартир.

«С черепно-мозговой травмой ее доставили в больницу, однако от полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась», - рассказали в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

В свою очередь, областная прокуратура организовала проведение проверки в отношении управляющей компании «по вопросам содержания многоквартирного дома, очистки от снега и наледи».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Житель Орска организовал игорный клуб

Житель Орска организовал игорный клуб

10 Марта 2021 г.
Под суд пойдут семь человек
Новости Новосибирска: Депутата оренбургского горсовета будут судить за уход от уплаты налогов

Депутата оренбургского горсовета будут судить за уход от уплаты налогов

4 Марта 2021 г.
Уголовное дело направлено в Центральный райсуд
Новости Новосибирска: Дети погибли на пожаре в Новосибирске

Дети погибли на пожаре в Новосибирске

24 Февраля 2021 г.
Сгорел частный дом на ул. Ольховской
Новости Новосибирска: Газ подключают к оренбургским селам после взрыва на газопроводе

Газ подключают к оренбургским селам после взрыва на газопроводе

24 Февраля 2021 г.
Жертв и разрушений в результате аварии нет
Новости Новосибирска: Задержан подозреваемый в наезде на женщину с ребенком в Новосибирске

Задержан подозреваемый в наезде на женщину с ребенком в Новосибирске

17 Февраля 2021 г.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство
Новости Новосибирска: Женщину с коляской сбили в Новосибирске после замечания за неправильную парковку

Женщину с коляской сбили в Новосибирске после замечания за неправильную парковку

16 Февраля 2021 г.
Следователи проводят проверку инцидента
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирской области от COVID-19 скончались более 1,5 тыс. человек

В Новосибирской области от COVID-19 скончались более 1,5 тыс. человек

9 Марта 2021 г.
Новые данные представил региональный оперативный штаб
Новости Новосибирска: С чиновников снимают ответственность за «нечаянную» коррупцию

С чиновников снимают ответственность за «нечаянную» коррупцию

11 Марта 2021 г.
Законопроект об этом Госдума РФ приняла в первом чтении
Новости Новосибирска: Для новосибирских парков создали единую дирекцию

Для новосибирских парков создали единую дирекцию

12 Марта 2021 г.
Ее возглавила Евгения Вторушина
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru