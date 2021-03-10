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Житель Орска организовал игорный клуб

Главная Происшествия
Новосибирск
11:50 10 Марта 2021
уголовное, прокуратура, игра
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Ленинский районный суд города Орска Оренбургской области рассмотрит уголовное дело о незаконных азартных играх. Фигурантами уголовного дела являются предполагаемый организатор и шесть членов преступной группы.

Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Подпольный клуб, согласно его материалам, функционировал около года - с января 2019 по февраль 2020-го.

«При пресечении их (обвиняемых – Sibnovosti.ru) преступной деятельности изъято 19 единиц игрового оборудования, на имущество обвиняемых следственными органами наложен арест на общую сумму около 2,5 млн руб.», - сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

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