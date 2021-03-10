Житель Орска организовал игорный клуб

Ленинский районный суд города Орска Оренбургской области рассмотрит уголовное дело о незаконных азартных играх. Фигурантами уголовного дела являются предполагаемый организатор и шесть членов преступной группы.

Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Подпольный клуб, согласно его материалам, функционировал около года - с января 2019 по февраль 2020-го.