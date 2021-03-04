Депутата оренбургского горсовета будут судить за уход от уплаты налогов

В Центральный районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении одного из местных предпринимателей. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора области Игорь Крушинский. По данным региональной прокуратуры, директор производственной фирмы уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, подлежавших уплате за период с января 2015 года по декабрь 2017 года. В материалах уголовного дела речь идет о сумме 45,5 млн руб.

Название компании и фамилия ее руководителя в пресс-релизе надзорного ведомства не указываются. Но отмечается, что обвиняемый является депутатом горсовета. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале февраля в Оренбургской области было предъявлено обвинение бывшему гендиректору ООО «Орский завод металлоконструкций». Ему также инкриминировали ч. 2 ст. 199 УК РФ. По подсчетам следователей, неуплаченных предприятием налогов составила около 50,5 млн руб.

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области