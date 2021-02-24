Дети погибли на пожаре в Новосибирске

Двое детей погибли на пожаре в Новосибирске. Сгорел частный дом на ул. Ольховской в Кировском районе.

По данным главного управления МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило вчера примерно в полдень.

«В течение восьми минут первые пожарные расчеты были на месте вызова. В это время горели два частных дома: двухэтажный бревенчатый (огнем был охвачен второй этаж, произошло обрушение кровли), одноэтажный бревенчатый (горел по всей площади, произошло обрушение крыши и перекрытия). Также между зданиями горела хозяйственная надворная постройка площадью 100 кв. м», - рассказали в ведомстве.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области, хозяева дома, а также их 16-летний сын смогли эвакуироваться из дома. Впоследствии, как уточнил ТАСС, нашли живым 13-летнего мальчика. Но двое малолетних детей погибли.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре прошлого года пожар произошел в одной из квартир восьмиквартирного одноэтажного дома, расположенного на ул. Декабристов в Новосибирске. Ее снимала многодетная семья. Тогда погибли женщина и трое малолетних детей.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области