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Газ подключают к оренбургским селам после взрыва на газопроводе

Главная Происшествия
Новосибирск
09:24 24 Февраля 2021
газ, взрыв, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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В Оренбургской области восстанавливают газоснабжение населенных пунктов после аварии на федеральном магистральном газопроводе. ЧП произошло на территории Илекского района региона.

Очередное заседание специального межведомственного штаба состоялось в главном управлении МЧС по Оренбургской области в ночь на 24 февраля.

«В результате проведенных работ газ пущен в четырех населенных пунктах: Мустаево (371 дом), Герасимовка (326 домов), Барышников (14 домов), Измайловка (47 домов). Без газа пока остается п. Ржавка (88 домов)», - говорится в сообщении ведомства по итогам заседания.

Взрыв на газопроводе, принадлежащем ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», произошел 23 февраля. По данным официального сайта правительства Оренбургской области, это ответвление от газопровода Оренбург-Новопсков. Магистральный газопровод предназначен для снабжения Илекского района, части Оренбургского района, части Соль-Илецкого городского округа и транспортировки газа в Казахстан. Жертв и разрушений в результате взрыва не было.

Фото: официальный сайт правительства Оренбургской области

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