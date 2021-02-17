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Задержан подозреваемый в наезде на женщину с ребенком в Новосибирске

Главная Происшествия
Новосибирск
14:59 17 Февраля 2021
скр, женщина, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске возбуждено уголовное дело о наезде, который водитель автомашины совершил на женщину с ребенком. Решение следователи приняли по итогам процессуальной проверки.

По данным следственного управления СКР по Новосибирской области, дело расследуется по ч. 3 ст. 30 – пп. «а, в, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, малолетнего лица, из хулиганских побуждений).

Как писали Sibnovosti.ru, инцидент произошел 15 февраля во дворе дома №20 на ул. Александра Чистякова. Местный житель на автомобиле Toyota Corolla наехал на женщину с годовалым ребенком, который находился в коляске. Ранее, по предварительным данным, женщина сделала водителю замечание за неправильную парковку.

«К женщине и ребенку на помощь бросились проходившие мимо граждане, которые пресекли действие подозреваемого и спасли их от гибели. Потерпевшая в результате происшествия упала на проезжую часть вместе с коляской, в которой находился ребенок. После произошедшего ее доставили в медицинское учреждение, где диагностировали перелом ноги», - рассказали в ведомстве.

В следственном управлении уточнили, что подозреваемый уже задержан. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области

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