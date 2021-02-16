Женщину с коляской сбили в Новосибирске после замечания за неправильную парковку

В Новосибирске водитель автомобиля совершил наезд на женщину, которая шла с детской коляской. Следственные органы проводят уголовно-процессуальную проверку обстоятельств случившегося.

По данным следственного управления СКР по Новосибирской области, инцидент произошел вчера вечером во дворе дома №20 на ул. Александра Чистякова.

«Водитель 1972 года рождения на автомобиле Toyota Corolla совершил наезд на девушку 1984 года рождения. Потерпевшая в результате наезда упала на проезжую часть вместе с коляской, в которой находился ребенок», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Новосибирской области со ссылкой на данные СМИ.

Отмечается, что женщина получила перелом ноги. Ее доставили в медицинское учреждение.

Как уточнил ТАСС со ссылкой на областную ГИБДД, наезд был совершен после того, как женщина сделала замечание водителю за неправильную парковку.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области