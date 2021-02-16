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Уголовное дело возбуждено в отношении директора УКС Новосибирска

Главная Происшествия
Новосибирск
09:21 16 Февраля 2021
строительство, взятка, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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В отношении директора новосибирского МКУ «Управление капитального строительства» (УКС) возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 290 (взятка).

О возбуждении уголовного дела сообщили в СКР. По данным ведомства, его эпизоды относятся к 2020 году.

«Предварительно установлено, что директором МКУ УКС города Новосибирска в 2020 году в ходе выполнения муниципального контракта, заключенного для осуществления комплекса работ по строительству детского сада по ул. Спортивной в Ленинском районе города Новосибирска, с помощью подконтрольной фирмы организована подготовка фиктивных документов и принятие произведенных работ по водопонижению на указанном объекте на сумму свыше 5 млн руб. Вместе с тем установлено, что данные работы никем не производились и были оплачены», - говорится в пресс-релизе следственного управления СКР по Новосибирской области.

При строительстве детского сада-яслей по ул. 9 Ноября в Октябрьском районе директор учреждения, по версии следствия, также дал указание принять невыполненные работы. В этом случае он, как указывается в материалах дела, получил взятку в виде авиабилетов на сумму свыше 130 тыс. руб.

Фамилия подозреваемого в сообщении СКР не указывается. По данным ТАСС, речь идет о Константине Головине. Он руководит учреждением около пяти лет.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре 2020 года стало известно о возбуждении уголовных дел о превышении полномочий при приобретении квартир для муниципальных нужд в отношении бывшего и действующего сотрудников мэрии Новосибирска.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области

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