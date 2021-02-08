Экс-руководителя завода в Орске обвинили в уклонении от уплаты налогов

В Оренбургской области предъявлено обвинение бывшему генеральному директору ООО «Орский завод металлоконструкций» (ОЗМК). Ему инкриминированы п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По данным следственного управления СКР по Оренбургской области, преступление было совершено в 2017-2018 годы.

«Обвиняемый включил в бухгалтерский и налоговый учет ООО «Орский завод металлоконструкций», а также в налоговые декларации организации заведомо ложные сведения, завысив налоговые вычеты и используя фиктивные счета-фактуры», - говорится в сообщении ведомства.

По подсчетам следователей, в результате сумма неуплаченных предприятием налогов составила около 50,5 млн руб. Как указывается на сайте ОЗМК, завод, основанный в 1935 году, является одним из крупнейших российских предприятий, специализирующихся на производстве строительных конструкций и комплектных быстровозводимых зданий из металлоконструкций.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре прошлого года в Оренбургской области было завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора местного ООО «Грузоперевозчик». Руководитель фирмы обвиняется по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере). По данным следствия, в 2019 году обвиняемый сокрыл от налоговиков 33 млн руб.

Фото: сайт ООО «Орский завод металлоконструкций»