Экс-сотрудник мэрии Новосибирска получил срок за мошенничество с жильем

Бывший сотрудник управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Дмитрий Маликов признан виновным в мошенничестве с жильем в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Приговор вынес Центральный районный суд города.

Дмитрий Маликов и его подельник Андрей Харитонов были признаны виновными по шести эпизодам. Они относятся к 2010-2015 годам, когда Дмитрий Маликов занимал пост заместителя начальника отдела расселения аварийного жилищного фонда управления.

«… Маликов и Харитонов при участии «номинального покупателя» заключали договоры купли-продажи аварийных жилых помещений муниципального жилищного фонда. Впоследствии осужденные получали из муниципального жилищного фонда (в ходе реализации ведомственной целевой программы) благоустроенную квартиру, которую реализовывали добросовестному покупателю», - говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Ущерб от махинаций с семью квартирами составил почти 16 млн руб. В ведомстве отметили, что осужденные свою вину не признали.

Суд приговорил Дмитрия Маликова и Андрея Харитонова к двум с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.