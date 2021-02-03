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В Оренбурге завершено расследование дела экс-начальника дорожного управления мэрии

Главная Происшествия
Новосибирск
13:30 3 Февраля 2021
управление, скр, обвинение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Оренбургской области следственные органы направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по организации дорожного движения мэрии Оренбурга. Экс-чиновник обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием своего служебного положения в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, в особо крупном размере) и п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере).

Согласно выводам следствия, в 2014-2018 годы обвиняемый, используя должностные полномочия, похитил денежные средства управления на общую сумму 3,3 млн руб. Хищения были совершены путем заключения фиктивных хозяйственных договоров на поставку товаров для возглавляемой им структуры.

«Кроме того, обвиняемый, обеспечил заключение фиктивного договора подряда на установку светофорного объекта к торговому комплексу между коммерческой организацией и индивидуальным предпринимателем, при том, что фактически данные работы произведены подконтрольным ему МБУ «Центр организации дорожного движения» за счет средств муниципального образования города Оренбург», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Оренбургской области о другом эпизоде дела.

В этом случае, который относится к 2019-2020 годам, размер хищения составил почти 3 млн руб.

Фамилия обвиняемого в пресс-релизе следственного управления не называется. В феврале прошлого года оренбургские СМИ сообщили о задержании начальника дорожного управления мэрии Сергея Прошина.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре 2020 года в Оренбурге было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего и. о. директора МБУ «Управление капитального строительства». Он обвиняется по п. «б» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном и особо крупном размерах) и ч. 1 ст. 169 (незаконное вмешательство в деятельность юрлица, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения).

Фото: сайт следственного управления СКР по Оренбургской области

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