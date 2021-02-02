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Завершено расследование уголовного дела экс-директора новосибирского ДК

Главная Происшествия
Новосибирск
09:28 2 Февраля 2021
скр, показания, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске в суд направлено уголовное дело бывшего директора Дома культуры  им. Октябрьской революции. Оно было возбуждено по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде).

О завершении расследования сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области. По его данным, факт дачи ложных показаний имел место в 2019 году. Тогда расследовалось уголовное дело директора одной из строительных компаний, связанное с хищением денежных средств при ремонте ДК.

«В ходе допроса в качестве свидетеля 63-летняя бывший директор ГАУ НСО «Дом культуры им. Октябрьской Революции», … желая помочь избежать привлечения к уголовной ответственности 52-летнему директору строительной организации, находясь в следственном органе, а впоследствии и в Железнодорожном районном суде города Новосибирска, дала ложные показания о его непричастности к хищению денежных средств», - рассказали в следственном управлении.

В пресс-релизе ведомства также отмечается, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу о даче ложных показаний, его фигурантка сообщила следователю о том, что в ходе ранее проведенных допросов сообщила не соответствующие действительности сведения. Следствие ходатайствовало о назначении экс-директору ДК штрафа.

Фото: сайт ГАУ Новосибирской области «ДК им. Октябрьской революции»

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