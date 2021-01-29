29 января
Новосибирск
погода -6 °C
76.19
 
€ 92.13
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирске отмечен значительный рост числа пожаров

Главная Происшествия
Новосибирск
10:06 29 Января 2021
пожар, рост, нарушения
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

С декабря 2020 года в Новосибирске отмечен резкий рост пожаров. Тенденция сохранилась и в январе этого года.

За первые 27 дней нового года количество пожаров в Новосибирске выросло на 61 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечает департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии, рост произошел на всех видах объектов. В том числе, в многоквартирных домах.

«В два раза увеличилось число погибших на пожарах: в 2020 году – шесть человек, в 2021 году – 12. Причем увеличилось количество погибших на объектах нежилого назначения», - сообщил также пресс-центр мэрии.

Практически все пожары, в том числе и на объектах экономики, происходят из-за нарушений требований пожарной безопасности. Как писали Sibnovosti.ru, значительную часть декабря и января в Новосибирске стояли сильные морозы.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Александр Невский не выстоял против вандалов

Александр Невский не выстоял против вандалов

20 Января 2021 г.
Хулиганы разрушили снежные скульптуры в центре Новосибирска
Новости Новосибирска: После гибели на пожаре в Новосибирске четырех человек задержан владелец гаражного бокса

После гибели на пожаре в Новосибирске четырех человек задержан владелец гаражного бокса

20 Января 2021 г.
Пожар произошел 18 января
Новости Новосибирска: Пожар в новосибирском гаражном комплексе привел к гибели четырех человек

Пожар в новосибирском гаражном комплексе привел к гибели четырех человек

19 Января 2021 г.
Проводится доследственная проверка
Новости Новосибирска: К человеческим жертвам привело ДТП на новосибирской трассе

К человеческим жертвам привело ДТП на новосибирской трассе

18 Января 2021 г.
Легковой автомобиль Honda Civic врезался в грузовик
Новости Новосибирска: Уголовное дело возбуждено после гибели ребенка на горнолыжной трассе в Новосибирске

Уголовное дело возбуждено после гибели ребенка на горнолыжной трассе в Новосибирске

14 Января 2021 г.
Оно расследуется по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности
Новости Новосибирска: Пострадавших от пожара в Новосибирской области поместили в реанимацию

Пострадавших от пожара в Новосибирской области поместили в реанимацию

13 Января 2021 г.
Сгорел частный дом в Карасукском районе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Завод в Оренбургской области хочет поставлять «ветряки» в Арктику

Завод в Оренбургской области хочет поставлять «ветряки» в Арктику

25 Января 2021 г.
ТЭМЗ ведет переговоры с министерства региона о поддержке проекта
Новости Новосибирска: Волейбольный новосибирский «Локомотив» дважды проиграл в Новом Уренгое

Волейбольный новосибирский «Локомотив» дважды проиграл в Новом Уренгое

25 Января 2021 г.
Во втором матче дело дошло до тай-брейка
Новости Новосибирска: В Новосибирск за морозами придет резкое потепление

В Новосибирск за морозами придет резкое потепление

26 Января 2021 г.
Погода изменится 27 января
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru