В Новосибирске отмечен значительный рост числа пожаров

С декабря 2020 года в Новосибирске отмечен резкий рост пожаров. Тенденция сохранилась и в январе этого года.

За первые 27 дней нового года количество пожаров в Новосибирске выросло на 61 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечает департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии, рост произошел на всех видах объектов. В том числе, в многоквартирных домах.

«В два раза увеличилось число погибших на пожарах: в 2020 году – шесть человек, в 2021 году – 12. Причем увеличилось количество погибших на объектах нежилого назначения», - сообщил также пресс-центр мэрии.

Практически все пожары, в том числе и на объектах экономики, происходят из-за нарушений требований пожарной безопасности. Как писали Sibnovosti.ru, значительную часть декабря и января в Новосибирске стояли сильные морозы.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области