К человеческим жертвам привело ДТП на новосибирской трассе

Два человека погибли в результате вчерашнего ДТП в Новосибирской области. Оно произошло на территории Искитимского района региона.

По данным главного управления МВД России по Новосибирской области, на 82-м км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» легковой автомобиль Honda Civic, двигавшийся со стороны рабочего поселка Дорогино в сторону Новосибирска, выехал на встречную полосу. В результате он врезался в грузовой автомобиль Mercedes-Benz.

«В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончались 18-летний и 36-летний пассажиры легкового автомобиля. Водитель автомобиля Honda Civic с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», - рассказали в областном полицейском главке о последствиях столкновения.

В ведомстве уточнили, что за рулем Honda Civic находился 18-летний водитель.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре прошлого года три человека погибли в ДТП на территории Мошковского района Новосибирской области на 47-м км федеральной автодороги Р-255. Тогда ВАЗ-21093, который следовал со стороны Новосибирска в сторону райцентра Мошково, также выехал на полосу встречного движения. В результате он врезался в «КамАЗ», который двигался во встречном направлении.

Фото: сайт главного управления МВД России по Новосибирской области