Уголовное дело возбуждено после гибели ребенка на горнолыжной трассе в Новосибирске

В Новосибирской области после гибели ребенка на горнолыжной трассе возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней женщины. Оно расследуется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Инцидент произошел в первый день нового года на горнолыжной трассе комплекса «Корел-Иня». Он расположен на Ключ-Камышенском плато в Октябрьском районе Новосибирска. По данным следственного управления СКР по Новосибирской области, женщина отдыхала вместе с малолетней племянницей.

«… Она отпустила из рук ледянку из вспененного пластика, на которой находилась девочка, в результате чего последняя столкнулась с металлической опорой канатной дороги при катании. От полученных травм девочка скончалась на месте», - говорится в сообщении ведомства.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области