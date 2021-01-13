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Пострадавших от пожара в Новосибирской области поместили в реанимацию

Главная Происшествия
Новосибирск
09:54 13 Января 2021
мчс, пожар, больница
Автор: Sibnovosti.ru
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Пятеро детей и женщина пострадали в результате пожара в жилом доме в Новосибирской области. Они отравились угарным газом.

По данным главного управления МЧС по Новосибирской области, частный дом на ул. Центральной в селе Михайловка Карасукского района загорелся в ночь на 13 января. На его тушение были привлечены две единицы техники и восемь человек личного состава ведомства.  

Женщина и пятеро детей смогли покинуть дом через окно. Как уточнил ТАСС, их госпитализировали в Карасукскую центральную районную больницу. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Как писали Sibnovosti.ru, крупный пожар произошел в самом конце прошлого года в Новосибирске на ул. Декабристов. Тогда погибли женщина и трое детей.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области

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