Пострадавших от пожара в Новосибирской области поместили в реанимацию

Пятеро детей и женщина пострадали в результате пожара в жилом доме в Новосибирской области. Они отравились угарным газом.

По данным главного управления МЧС по Новосибирской области, частный дом на ул. Центральной в селе Михайловка Карасукского района загорелся в ночь на 13 января. На его тушение были привлечены две единицы техники и восемь человек личного состава ведомства.

Женщина и пятеро детей смогли покинуть дом через окно. Как уточнил ТАСС, их госпитализировали в Карасукскую центральную районную больницу. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Как писали Sibnovosti.ru, крупный пожар произошел в самом конце прошлого года в Новосибирске на ул. Декабристов. Тогда погибли женщина и трое детей.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области