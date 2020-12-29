Работники оренбургского «Уралспецстроя-10» пришли за зарплатой в следственное управление

Задолженность ООО «Уралспецстрой-10» перед своими работниками по зарплате легла в основу уголовного дела. Оно расследуется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты, совершенная руководителем организации).

Сотрудники «Уралспецстроя-10» сообщили о задержке зарплаты руководству следственного управления СКР по Оренбургской области в ходе личного приема. После их обращения была организована проверка.

«Руководитель ООО «Уралспецстрой-10», расположенного в городе Оренбург, в период с апреля по ноябрь 2020 года, несмотря на наличие соответствующей возможности, не выплачивал заработную плату 17 работникам, в связи с чем перед ними образовалась задолженность в размере 590 тыс. руб.», - говорится о результатах проверки на сайте ведомства.

«Уралспецстрой-10» занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Фото: сайт следственного управления СКР по Кемеровской области