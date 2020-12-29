Пожар в Новосибирске унес жизни четырех человек

Четыре человек погибли в результате пожара в Новосибирске. В их числе трое детей.

Пожар произошел в одной из квартир восьмиквартирного одноэтажного дома, расположенного на ул. Декабристов. Ее снимала многодетная семья. Пожарные обнаружили тела женщины и трех малолетних детей.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

«По указанию руководителя следственного управления организована доследственная проверка на предмет наличия в действиях (бездействии) должностных лиц администрации Октябрьского района признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), допустивших проживание семьи в аварийном доме», - отмечается также в сообщении следственного управления СКР по Новосибирской области.

Как писали Sibnovosti.ru, 15 октября 2020 года в СНТ «Елочка-2» Криводановского сельсовета Новосибирского района области сгорела самодельная постройка, приспособленная для жилья. Тогда также погибли трое детей. Еще трое детей погибли в результате пожара в городе Каргате в ноябре.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области