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Завершено расследование уголовного дела гендиректора бузулукского «Грузоперевозчика»

Главная Происшествия
Новосибирск
17:56 28 Декабря 2020
налоги, скр, директор
Автор: Sibnovosti.ru
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В городе Бузулуке Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора местного ООО «Грузоперевозчик». Руководитель фирмы обвиняется по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере).

По данным следственного управления СКР по Оренбургской области, в 2019 году обвиняемый сокрыл от налоговиков 33 млн руб. Эти средства были перечислены через счета третьих лиц вместо того, хотя должны были быть направлены на погашение налоговой задолженности (свыше 18 млн руб.).

«В рамках уголовного дела для обеспечения исполнения приговора суда по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемого», - говорится в сообщении ведомства.

По данным сайта «Грузоперевозчика», компания оказывает транспортные услуги в Оренбургской и Самарской областях. Ее парк насчитывает около 1 тыс. единиц техники.

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