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Незаконно обитаемый остров: задержан глава Искитимского района Новосибирской области

Главная Происшествия
Новосибирск
16:11 28 Декабря 2020
глава, район, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области по подозрению в превышении полномочий задержан глава Искитимского района Олег Лагода. Об этом сообщило следственное управление СКР по региону.

Чиновнику предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ. В уголовном деле речь идет о событиях 2013-2014 годов. По версии следствия, Олег Лагода организовал «в пользу третьих лиц» продажу острова в Новосибирском водохранилище площадью 175 тыс. кв. м. Стоимость сделки составила около 10 млн руб. при кадастровой стоимости земельного участка 54,5 млн руб.

«Незаконные действия обвиняемого существенно ограничили права неопределенного круга лиц на пользование общедоступным объектом – береговой полосой Новосибирского водохранилища и ограничили доступ к водному объекту. Размещение на земельном участке дачного товарищества нарушило право граждан на использование земельного участка в целях отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. В результате противоправных действий обвиняемого РФ был причинен имущественный ущерб на сумму около 44,5 млн руб.», - говорится в сообщении ведомства.

Искитимский район – один из наиболее развитых в экономическом плане районов региона. Олег Лагода возглавляет его с 2010 года и проработал на посту два срока. Около месяца назад совет депутатов Искитимского района объявил конкурс по отбору кандидатур на должность главы. Сам конкурс должен пройти в начале марта 2021 года.

В ноябре 2019 года Олег Лагода был избран в состав политсовета регионального отделения «Единой России».  

Фото: сайт новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия»

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