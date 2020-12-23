Руководителя новосибирского управления автодорог подозревают в миллионных взятках

Четыре человека стали фигурантами уголовного дела о коррупции (ч. 2 ст. 290, ч. 2 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1, ч. 5 ст. 291 УК РФ), возбужденного в Новосибирской области. В их числе, начальник ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области».

О расследовании сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР. Помимо руководителя учреждения в числе подозреваемых его брат и два представителя фирм, занимающихся автодорожным строительством.

«По предварительным данным в период августа-декабря 2020 года на территории г. Новосибирска начальник казенного учреждения лично и через посредника, которым выступал его брат, получил от двоих представителей коммерческих организаций взятки в виде денег в суммах 100 тыс. руб. и 5 млн руб. за свое общее покровительство в отношении представляемых ими организации, которое выражалось в сохранении ранее наработанных и формировании новых договорных отношений, при выполнении государственных контрактов по ремонту, реконструкции, строительству и содержанию автомобильных дорог Новосибирской области», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Все четверо фигурантов дела задержаны. Проведены обыски, в том числе, в ГКУ.

Фамилии подозреваемых следователи не называют. «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» возглавляет Михаил Чуманов, указывается на сайте учреждения.

Фото: сайт Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР