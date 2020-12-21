В Новосибирске украдены сотни крышек люков тепловых камер

Крышки люков тепловых камер на трубопроводах стали «популярными» у злоумышленников в Новосибирске. Недавно за сутки было украдено 20 таких крышек.

По данным новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» (СГК), всего за декабрь было украдено 56 крышек, а с начала года – 270. Общая сумма похищенного превысила 1,5 млн руб.

«Аварийный запас люков практически исчерпан. Мы не рассчитывали на такие масштабы хищений. Пришлось использовать люки, которые готовились для замены на ул. Советской, Кирова. В итоге сдвинули сроки плановой замены люков и оперативно организуем дополнительные закупки», - рассказал о последствиях действий злоумышленников советник директора теплосетевого подразделения новосибирского филиала СГК Петр Бажин.

По данным компании, с начала года в подразделения МВД в Новосибирске было подано 114 заявлений о таких кражах. В том числе 71 заявление – в Ленинском районе.

Фото: СГК Online