21 декабря
Новосибирск
погода -16 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирске украдены сотни крышек люков тепловых камер

Главная Происшествия
Новосибирск
17:57 21 Декабря 2020
кража, теплоснабжение, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Крышки люков тепловых камер на трубопроводах стали «популярными» у злоумышленников в Новосибирске. Недавно за сутки было украдено 20 таких крышек.  

По данным новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» (СГК), всего за декабрь было украдено 56 крышек, а с начала года – 270. Общая сумма похищенного превысила 1,5 млн руб.  

«Аварийный запас люков практически исчерпан. Мы не рассчитывали на такие масштабы хищений. Пришлось использовать люки, которые готовились для замены на ул. Советской, Кирова. В итоге сдвинули сроки плановой замены люков и оперативно организуем дополнительные закупки», - рассказал о последствиях действий злоумышленников советник директора теплосетевого подразделения новосибирского филиала СГК Петр Бажин.

По данным компании, с начала года в подразделения МВД в Новосибирске было подано 114 заявлений о таких кражах. В том числе 71 заявление – в Ленинском районе.

Фото: СГК Online

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Три человека погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области

Три человека погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области

21 Декабря 2020 г.
Авария в Омской области привела к гибели двух человек
Новости Новосибирска: В Оренбурге обнаружили игорное заведение

В Оренбурге обнаружили игорное заведение

18 Декабря 2020 г.
Для азартных игр этого использовалось нежилое помещение на улице Братской
Новости Новосибирска: Завершено расследование дела одного из руководителей оренбургского МБУ УКС

Завершено расследование дела одного из руководителей оренбургского МБУ УКС

16 Декабря 2020 г.
Следователи насчитали взяток на 1,3 млн рублей
Новости Новосибирска: Расследовано дело едва не застреливших охотоведа оренбургских браконьеров

Расследовано дело едва не застреливших охотоведа оренбургских браконьеров

10 Декабря 2020 г.
Охотовед получил ранение в шею
Новости Новосибирска: В Оренбургской области тушат пожар на нефтяном месторождении

В Оренбургской области тушат пожар на нефтяном месторождении

9 Декабря 2020 г.
Один пострадавший доставлен в больницу с ожогами
Новости Новосибирска: Налетчика задержали в Оренбурге после серии нападений

Налетчика задержали в Оренбурге после серии нападений

7 Декабря 2020 г.
Подозреваемый использовал нож и медицинскую маску
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Вакцинация «ЭпиВакКороной» началась в Новосибирской области

Вакцинация «ЭпиВакКороной» началась в Новосибирской области

16 Декабря 2020 г.
Она разработана центром «Вектор»
Новости Новосибирска: В самом центре Новосибирска открывается каток

В самом центре Новосибирска открывается каток

18 Декабря 2020 г.
Вход со своими коньками - свободный
Новости Новосибирска: TV BRICS запускает собственный блок на канале COM BRASIL

TV BRICS запускает собственный блок на канале COM BRASIL

17 Декабря 2020 г.
Он будет выходить с 20 декабря
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru