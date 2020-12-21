Три человека погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области

Два крупных ДТП произошли в Западной Сибири в минувшие выходные. Так, в аварии в Новосибирской области погибли три человека.

ДТП произошло вчера в середине дня на территории Мошковского района региона на 47-м км федеральной автодороги Р-255. По данным главного управления МВД России по Новосибирской области, ВАЗ- 21093, который следовал со стороны Новосибирска в сторону райцентра Мошково, выехал на полосу встречного движения. В результате он врезался в «КамАЗ», который двигался во встречном направлении.

«В результате ДТП на месте погибли водитель ВАЗа и два пассажира этого же автомобиля - женщина 1970 г. р. и мальчик 2010 г. р.», - говорится в сообщении областного главка полиции.

В этот же день в Омской области два человека погибли и еще двое получили травмы при столкновении легкового автомобиля и фуры на трассе Тюмень – Омск.

«Молодой человек 1999 года рождения, не имеющий права управления транспортными средствами, на автомобиле ВАЗ-2107, следуя по автодороге Тюмень - Омск со стороны рабочего поселка Крутинка в направлении Омска, в районе 403-го км не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения», - рассказали в управлении МВД России по региону.

ВАЗ-2107 столкнулся с грузовым автомобилем Iveco. Скончались водитель и пассажир ВАЗ-2107.

Фото: сайт главного управления МВД России по Новосибирской области