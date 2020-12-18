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В Оренбурге обнаружили игорное заведение

Главная Происшествия
Новосибирск
17:55 18 Декабря 2020
игры, скр, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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В Оренбурге возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору). Организатором игр следствие считает местного жителя.

По данным следственного управления СКР по Оренбургской области, в августе-октябре этого года несколько человек проводили азартные игры с применением телекоммуникационных сетей. Для этого использовалось специально приспособленное нежилое помещение на ул. Братской.

«К настоящему времени изъяты 12 комплектов игрового оборудования… Следователями СК России проведены четыре обыска, по результатам которых 17 декабря 2020 года задержан 28-летний житель города Оренбург, руководивший процессом проведения азартных игр», - говорится в сообщении ведомства. 

Уточняется, что уголовное дело расследует следственный отдел по Северному административному округу Оренбурга.

Фото: страница следственного управления СКР по Оренбургской области

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