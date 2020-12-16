Завершено расследование дела одного из руководителей оренбургского МБУ УКС

В Оренбурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего и. о. директора МБУ «Управление капитального строительства» (УКС). Он обвиняется по п. «б» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном и особо крупном размерах) и ч. 1 ст. 169 (незаконное вмешательство в деятельность юрлица, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения).

По данным следственного управления СКР по Оренбургской области, эпизоды дела относятся к 2015-2020 годам.

«… Обвиняемый …, будучи ответственным за ведение технического надзора и приемку выполненных работ по муниципальным контрактам на выполнение строительно-ремонтных работ требовал от руководителей коммерческих организаций денежные средства в размере процентного соотношения от первоначальной цены муниципального контракта на выполнение указанных работ», - говорится в сообщении ведомства.

Следователи установили четыре компании, у представителей которых вымогались взятки. Общая их сумма составила 1,3 млн руб.

Фамилия обвиняемого в пресс-релизе не указывается. В начале июня 2020 года официальный портал Оренбурга сообщил о том, что заместитель начальника МБУ УКС Станислав Емельянов уволен с занимаемой должности. Ранее он был задержан правоохранительными органами.