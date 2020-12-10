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Расследовано дело едва не застреливших охотоведа оренбургских браконьеров

Главная Происшествия
Новосибирск
19:41 10 Декабря 2020
скр, охотник, браконьер
Автор: Sibnovosti.ru
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В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство охотоведа. Обвиняемыми по нему проходят двое жителей Ташлинского района региона и житель города Бузулука.

Эпизод, который лег в основание уголовного дела, произошел 21 ноября 2019 года. По данным следственного управления СКР по Оренбургской области, три человека занимались незаконной охотой на территории Ташлинского района. Их заметил главный охотовед отдела в области объектов животного мира по Ташлинскому району ГБУ «Оренбургохотводбиоресурс». На служебном автомобиле он стал преследовать нарушителей, один из которых выстрелил в охотоведа картечью.

«Полагая, что потерпевший убит …, обвиняемые скрылись с места происшествия, однако потерпевшему своевременно оказана медицинская помощь в связи с полученным огнестрельным ранением шеи», - говорится в сообщении ведомства.

Основному фигуранту дела инкриминированы ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности), а также ч. 2 ст. 258 (незаконная охота группой лиц, совершенная с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства). Двоим обвиняемым - ч. 2 ст. 258 УК РФ.

Фото: сайт следственного управления СКР по Оренбургской области

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