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В Оренбургской области тушат пожар на нефтяном месторождении

Главная Происшествия
Новосибирск
12:32 9 Декабря 2020
пожар, нефть, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня утром начался пожар на нефтяной скважине на Таллинском месторождении – 2 в Оренбургской области. Она находится в 5 км от села Таллы Грачевского района региона.

«В 8:20 по прибытию на место пожара первых пожарных подразделений, ранг пожара «вызов №2», происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины из под земли, площадь горения 100 кв. м, высота факела 25 м», - сообщили в главном управлении МЧС по Оренбургской области.

Известно об одном пострадавшем. Мужчина, получивший ожоги кистей рук, доставлен в хирургическое отделение Грачевской районной больницы.

Тушением пожара занимаются в общей сложности 50 человек и 14 единиц техники.

Фото: сайт главного управления МЧС по Оренбургской области

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