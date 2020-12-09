В Оренбургской области тушат пожар на нефтяном месторождении

Сегодня утром начался пожар на нефтяной скважине на Таллинском месторождении – 2 в Оренбургской области. Она находится в 5 км от села Таллы Грачевского района региона.

«В 8:20 по прибытию на место пожара первых пожарных подразделений, ранг пожара «вызов №2», происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины из под земли, площадь горения 100 кв. м, высота факела 25 м», - сообщили в главном управлении МЧС по Оренбургской области.

Известно об одном пострадавшем. Мужчина, получивший ожоги кистей рук, доставлен в хирургическое отделение Грачевской районной больницы.

Тушением пожара занимаются в общей сложности 50 человек и 14 единиц техники.

Фото: сайт главного управления МЧС по Оренбургской области