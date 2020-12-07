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Налетчика задержали в Оренбурге после серии нападений

Главная Происшествия
Новосибирск
17:04 7 Декабря 2020
нападение, мвд, торговый
Автор: Sibnovosti.ru
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Полицейским в Оренбурге удалось задержать опасного налетчика. Он совершил нападение на несколько торговых точек в городе.

О задержании сообщили в управлении МВД России по Оренбургской области. По его данным, на розыск подозреваемого был ориентирован весь личный состав уголовного розыска и наружные службы областного и городского управления ведомства. Подозреваемый совершил как минимум два налета.

«Накануне в полицию обратились сотрудники одной из парикмахерской на ул. Туркестанской и торговой точки по продаже цветов на ул. Чичерина города Оренбурга, которые сообщили о нападении неизвестного в медицинской маске. В результате разбойного нападения мужчина, используя в качестве оружия нож, похитил более 14 тыс. руб.», - рассказали в пресс-службе областного главка полиции.

Задержанный - ранее судимый житель Республики Башкортостан. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), которая предполагает лишение свободы сроком до 10 лет.

Фото: сайт управления МВД России по Оренбургской области

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