Ледяной дождь повредил 80% владивостокских деревьев

Во Владивостоке ледяной дождь повредил около 80% деревьев. По сообщению мэрии, часть зеленых насаждений придется вырубить, потому что они уже не восстановятся, передает «Общественное телевидение России».

Всего с улиц города коммунальные службы вывезли 360 т обломанных веток и больше 33 тыс. куб. м снега. Накануне было открыто движение городского транспорта по мосту на остров Русский. Его чистили от наледи больше двух недель.

Шторм с ледяным дождем накрыл регион в ночь на 19 ноября.

Фото: «Общественное телевидение России»