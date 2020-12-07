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Ледяной дождь повредил 80% владивостокских деревьев

Главная Происшествия
Новосибирск
16:29 7 Декабря 2020
дождь, лед, ущерб
Автор: Sibnovosti.ru
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Во Владивостоке ледяной дождь повредил около 80% деревьев. По сообщению мэрии, часть зеленых насаждений придется вырубить, потому что они уже не восстановятся, передает «Общественное телевидение России».

Всего с улиц города коммунальные службы вывезли 360 т обломанных веток и больше 33 тыс. куб. м снега. Накануне было открыто движение городского транспорта по мосту на остров Русский. Его чистили от наледи больше двух недель.

Шторм с ледяным дождем накрыл регион в ночь на 19 ноября.

Фото: «Общественное телевидение России»

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