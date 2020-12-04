Медсестры новосибирской больницы пошли под суд за жестокое обращение с детьми

В один из новосибирских судов направлено уголовное дело двух медицинских сестер филиала детской туберкулезной больницы ГБУЗ «Государственная областная новосибирская клиническая туберкулезная больница». Они обвиняются по ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением).

По данным следственного управления СКР по Новосибирской области, первый из эпизодов уголовного дела имел место 2 ноября 2020 года.

«35-летняя медицинская сестра находилась в палате вместе с малолетней пациенткой. Поскольку ребенок проснулся и встал с кровати до подъема, медицинская сестра посчитала, что он нарушает установленный распорядок дня. Однако вместо того, чтобы уложить последнего спать, она с силой схватила его рукой за волосы, после чего ударила ладонью по лицу, причинив малолетней физическую боль и страдания», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Согласно материалам уголовного дела, спустя два дня медсестра, чтобы уложить ребенка спать, схватила его за волосы, подняла над полом и с силой кинула на кровать. 3 ноября ее коллега, также ставшая фигурантом уголовного дела, посчитала, что малолетний пациент не спит во время сон часа. Она подошла к ребенку и ударила его ладонью по спин.

Ранее минздрав Новосибирской области сообщал о том, что заведующий детским филиалом туберкулезной больницы уволен. Старшая сестра филиала и старшая сестра отделения, где произошли инциденты, понижены в должности.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области