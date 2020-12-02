Цирк в Новосибирске заплатит за полученные ребенком травмы

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес решение по иску к ООО «Цирк Золотой дракон» о компенсации морального вреда. Об этом сообщила прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, инцидент во время представления уличного цирка произошел в октябре 2019 года. Шапито устроило его на парковке у торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Сибирский молл».

«Истец с ребенком занимала места, которые располагались на высоте около полутора метров от асфальтового покрытия проезжей части парковки ТРЦ. Во время представления ребенок провалился между сидениями и получил переломы (здоровью был причинен вред средней тяжести)», - рассказали в прокуратуре.

Суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу ребенка в размере 100 тыс. руб., а также предусмотренный законодательством о защите прав потребителей штраф в 50 тыс. руб. Моральный вред в размере 25 тыс. руб. также взыскан в пользу каждого из родителей.

Фото: сайт прокуратуры Новосибирской области