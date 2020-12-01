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Житель Орска запер ребенка в багажнике автомобиля

Главная Происшествия
Новосибирск
16:36 1 Декабря 2020
ребенок, автомобиль, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя города Орска. Он обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

По данным следственного управления СКР по Оренбургской области, инцидент, приведший к возбуждению уголовного дела, произошел вечером 17 октября 2020 года.  

«По версии следствия, обвиняемый …, выражая недовольство по поводу нахождения группы несовершеннолетних в непосредственной близости от многоквартирного жилого дома, применяя силу, поместил семилетнего ребенка в багажный отсек своего автомобиля», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Фигурант дела продержал ребенка в багажнике несколько минут.

В следственном управлении добавили, что уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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