Вызвался на работу: экс-мэру Бердска заменили наказание

Бывшему мэру города Бердска в Новосибирской области заменили неотбытую часть срока заключения исправительными работами. Соответствующее решение принял Октябрьский райсуд Новосибирска.

В сообщении суда отмечается, что таким образом удовлетворено ходатайство Ильи Потапова и представление начальника ФКУ ИК-18 главного управления ФСИН по Новосибирской области. Срок исправительных работ составит два года, причем 20% зарплаты будет удержано в доход государства.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале апреля 2015 года городской суд Бердска приговорил Илью Потапова к 10 годам строгого режима, признав его виновным во взяточничестве (ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ). Кроме того, экс-мэра оштрафовали на 490 млн руб.

ИК-18 находится на Ключ-Камышенском плато в черте Новосибирска. По данным издания «Коммерсантъ-Сибирь», там Илья Потапов занимал должность библиотекаря.

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