1 декабря
Новосибирск
погода -16 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Вызвался на работу: экс-мэру Бердска заменили наказание

Главная Происшествия
Новосибирск
14:19 1 Декабря 2020
мэр, срок, работы
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Бывшему мэру города Бердска в Новосибирской области заменили неотбытую часть срока заключения исправительными работами. Соответствующее решение принял Октябрьский райсуд Новосибирска.  

В сообщении суда отмечается, что таким образом удовлетворено ходатайство Ильи Потапова и представление начальника ФКУ ИК-18 главного управления ФСИН по Новосибирской области. Срок исправительных работ составит два года, причем 20% зарплаты будет удержано в доход государства.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале апреля 2015 года городской суд Бердска приговорил Илью Потапова к 10 годам строгого режима, признав его виновным во взяточничестве (ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ). Кроме того, экс-мэра оштрафовали на 490 млн руб.

ИК-18 находится на Ключ-Камышенском плато в черте Новосибирска. По данным издания «Коммерсантъ-Сибирь», там Илья Потапов занимал должность библиотекаря.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Родные братья попали под грузовой состав в Оренбургской области

Родные братья попали под грузовой состав в Оренбургской области

26 Ноября 2020 г.
Один ребенок погиб, другой получил травмы
Новости Новосибирска: Два автомобиля такси врезались друг в друга на оренбургской трассе

Два автомобиля такси врезались друг в друга на оренбургской трассе

24 Ноября 2020 г.
В ДТП погибли пять человек
Новости Новосибирска: Жителям Владивостока выдают горячее питание и газовые баллоны

Жителям Владивостока выдают горячее питание и газовые баллоны

23 Ноября 2020 г.
Восстановительные работы после ледяного дождя планируют завершить не раньше четверга
Новости Новосибирска: СМИ сообщили о задержании бывшего прокурора Новосибирска

СМИ сообщили о задержании бывшего прокурора Новосибирска

23 Ноября 2020 г.
Денис Ференец стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий
Новости Новосибирска: Жителей Оренбурга подозревают в убийстве попросившего их надеть маски мужчины

Жителей Оренбурга подозревают в убийстве попросившего их надеть маски мужчины

20 Ноября 2020 г.
Преступление было совершено в Ленинградской области
Новости Новосибирска: Следователи возбудили дело о методах воспитания в новосибирском детском центре

Следователи возбудили дело о методах воспитания в новосибирском детском центре

20 Ноября 2020 г.
Мама двойняшек рассказала СМИ об издевательствах над ними
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Соглашению по «умным остановкам» в Новосибирске хотят изменить условия

Соглашению по «умным остановкам» в Новосибирске хотят изменить условия

27 Ноября 2020 г.
Жалобу в антимонопольное ведомство подал филиал «Ростелекома»
Новости Новосибирска: «Сибирь» одержала четвертую победу подряд в чемпионате КХЛ

«Сибирь» одержала четвертую победу подряд в чемпионате КХЛ

26 Ноября 2020 г.
Новосибирцы выиграли в столице Латвии
Новости Новосибирска: Восточный обход Новосибирска движется во времени

Восточный обход Новосибирска движется во времени

26 Ноября 2020 г.
Первый этап планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru