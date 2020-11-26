Родные братья попали под грузовой состав в Оренбургской области

Два брата, учащиеся младших классов, попали под поезд в Оренбургской области. Один из них погиб.

Инцидент произошел утром 25 ноября на станции Бугуруслан. Дети переходили железнодорожные пути в неустановленном месте и попали под товарный состав.

«В результате младший брат от полученных телесных повреждений погиб, старший госпитализирован в стационар в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении прокуратуры Оренбургской области.

Проверкой обстоятельств трагедии занимается бугурусланская межрайонная прокуратура. Надзорное ведомство, в частности, проанализирует работу подразделения полиции с семьей, где воспитывались мальчики.

Фото: сайт прокуратуры Оренбургской области