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Родные братья попали под грузовой состав в Оренбургской области

Главная Происшествия
Новосибирск
17:53 26 Ноября 2020
дети, поезд, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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Два брата, учащиеся младших классов, попали под поезд в Оренбургской области. Один из них погиб.

Инцидент произошел утром 25 ноября на станции Бугуруслан. Дети переходили железнодорожные пути в неустановленном месте и попали под товарный состав.

«В результате младший брат от полученных телесных повреждений погиб, старший госпитализирован в стационар в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении прокуратуры Оренбургской области.

Проверкой обстоятельств трагедии занимается бугурусланская межрайонная прокуратура. Надзорное ведомство, в частности, проанализирует работу подразделения полиции с семьей, где воспитывались мальчики.

Фото: сайт прокуратуры Оренбургской области

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