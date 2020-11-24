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Два автомобиля такси врезались друг в друга на оренбургской трассе

Главная Происшествия
Новосибирск
15:58 24 Ноября 2020
дтп, таксист, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
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В Оренбургской области проводится доследственная проверка обстоятельств крупного ДТП. Его жертвами стали пять человек.

Два автомобиля такси столкнулись вчера вечером на автодороге М5 «Урал» на территории Бузулукского района. По предварительным данным, одна из машин на высокой скорости выехала на полосу встречного движения.

«В результате столкновения водители и трое пассажиров погибли на месте, одна пассажирка с телесными повреждениями госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы города Бузулука», - рассказали о последствиях ДТП в прокуратуре Оренбургской области.

В надзорном ведомстве указали, что бузулукскому межрайонному прокурору поручено обеспечить контроль за ходом проверки.

Фото: страница «Оренбург Дтп Чп» в соцсети «ВКонтакте»

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