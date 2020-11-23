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Жителям Владивостока выдают горячее питание и газовые баллоны

Главная Происшествия
Новосибирск
13:30 23 Ноября 2020
помощь, еда, газ
Автор: Sibnovosti.ru
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Во Владивостоке начали раздавать воду, горячее питание и газовые баллоны жителям района, которые несколько суток остаются без электричества. В Первомайском районе МЧС развернуло полевые кухни и пункты раздачи воды, передает «Общественное телевидение России».

Но больше всего люди сейчас нуждаются в источниках тепла - газовых балонах. Цены на них в городе выросли в два раза. К автобусам, где бесплатно раздают топливо, выстраиваются очереди. Электричества в домах не будет еще как минимум двое суток.

По всему Владивостоку продолжают разбирать завалы. По оценке коммунальных служб, в городе предстоит убрать больше 4 тыс. упавших деревьев. Морское кладбище сейчас один из самых сложных участков. Там нужно распилить и убрать обломки ЛЭП, которая обрушилась под тяжестью налипшего снега.

Единственное место в пострадавшем районе, где есть тепло и электричество - школы. В них открыли пункты временного размещения.

«Мы уже накормили достаточно много детей. Но самая востребованная услуга - это станции зарядки сотовых телефонов. Мы смогли бросить удлинителей несколько штук. И порядка 15 телефонов одновременно может заряжаться», - рассказала директор одной из школ Елена Култышева.

Восстановительные работы в городе планируют завершить не раньше четверга. Премьер-министр Михаил Мишустин дал правительству поручение создать рабочую группу, которая займется ликвидацией последствий циклона во Владивостоке. Координировать работу группы будет минвостокразвития РФ.

Фото: «Общественное телевидение России»

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