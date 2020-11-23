СМИ сообщили о задержании бывшего прокурора Новосибирска

Задержан экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Ференец задержан по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», - уточнил он.

По словам источника, задержание Дениса Ференца связано с уголовным делом в отношении Олега Ярового – бывшего председателя совета директоров компании по производству вино-водочной продукции, пива и безалкогольных напитков «Винап», который был арестован летом этого года. Ранее против предпринимателя возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Официального сообщения о том, что Денис Ференец стал фигурантом уголовного дела, пока нет. Он возглавлял прокуратуру Новосибирска в 2016-2020 годы и ушел в отставку несколько месяцев назад.

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