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Жителей Оренбурга подозревают в убийстве попросившего их надеть маски мужчины

Главная Происшествия
Новосибирск
16:15 20 Ноября 2020
мвд, убийство, драка
Автор: Sibnovosti.ru
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В Ленинградской области задержали двух жителей Оренбургской области - 40-летнего мужчину и 34-летнюю женщину. Их подозревают в убийстве заместителя директора научно-исследовательского сертификационного центра.

Тело погибшего, как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, было обнаружено вечером 17 ноября. По данным полиции, в день убийства мужчина в автобусе сделал замечание мужчине и женщине за то, что они были без медицинских масок.

«Словесная ссора переросла в драку, которая продолжилась уже на улице на Индустриальном проспекте. В результате 53-летнему мужчине было нанесено ножевое ранение, от которого он скончался», - рассказали в полицейском главке двух регионов.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ об убийстве.

Фото: pixabay.com

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