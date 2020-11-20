Следователи возбудили дело о методах воспитания в новосибирском детском центре

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.

В пресс-релизе говорится о «применении недозволенных методов воспитания работником одного из детских центров языкового развития и творчества». Название центра не указывается. Но указывается, что дело возбуждено по информации СМИ.

«По имеющимся сведениям работник одного из детского центра дошкольного образования (центр языкового развития и творчества) применял к пятилетним детям (двойняшкам) насилие. Мама детей пожаловалась на неправомерные, по ее мнению, действия воспитателя в органы полиции, но законного и обоснованного решения так и не было принято», - говорится, в свою очередь, в сообщении областной прокуратуры.

По данным ТАСС, речь идет о детском центре «Чеширский кот». Ранее сайт «НГС.Новости» сообщил со ссылкой на жительницу Новосибирска, что воспитатель издевалась над ее пятилетними сыновьями-двойняшками. Педагог и директор центра при этом сообщили, что конфликт был выдуман.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале ноября этого года в интернете появилось видео, которое может свидетельствовать о жестоком обращении с ребенком в новосибирской туберкулезной больнице. Следственное управление СКР по Новосибирской области приступило к проверке этой информации. 12 ноября министерство здравоохранения сообщило об увольнении заведующего детским филиалом этой больницы. Старшая сестра филиала и старшая сестра отделения, где произошли инциденты, были понижены в должности.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области