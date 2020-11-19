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В Оренбургской области выявили случаи африканской чумы свиней

Главная Происшествия
Новосибирск
16:11 19 Ноября 2020
болезнь, животные, село
Автор: Sibnovosti.ru
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На территории охотничьего хозяйства ООО «Зеленая роща» в Оренбургской области введен карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Хозяйство расположено возле села Каликино Грачевского района региона.

16 ноября в «Зеленой роще» были обнаружены трупы диких кабанов. В ГБУ «Оренбургская областная ветеринарная лаборатория» установили, что животные погибли от АЧС. Режим карантина действует с 18 ноября.

«… Действуют ограничительные мероприятия, в том числе связанные с запретом на вывоз и продажу свиней, торговли продуктами из мяса животных, закупом свиней у населения, проведением сельхозярмарок и выставок», - говорится в сообщении портала правительства Оренбургской области.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле 2020 года случаи АЧС были зарегистрированы в Забайкальском крае.

Фото: государственная ветеринарная служба Забайкальского края

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